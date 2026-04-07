¿La divisa invencible? Conozca el Stud que lleva su dominio en esta importante selectiva de Valencia

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El Hipódromo Nacional de Valencia presentará el sábado 11 de abril, su novena reunión del año. La jornada contará con una cartelera de ocho compromisos, entre los cuales destacará una prueba selectiva que atraerá la atención de los mejores profesionales del patio.

Además del espectáculo en la pista, el popular juego del 5y6 cobrará especial relevancia en esta cita sabatina. La apuesta preferida de los venezolanos irá tras la conquista de un nuevo monto récord en su recaudación, lo que garantiza dividendos atractivos para el público apostador del centro del país.

La séptima carrera corresponderá la quinta válida para el juego de las mayorías, por lo que enmarcará el Clásico “Hipódromo Nacional de Valencia”. Esta importante prueba reunirá a ejemplares de tres y más años para un recorrido de 1.400 metros.

Como punto de honor del calendario, la competencia clásica no solo definirá al monarca de la distancia en el óvalo de Carabobo, sino que también será una pieza clave para los cuadros del 5y6.

Esta prueba selectiva se integra a la celebración del cuadragésimo tercer (43°) aniversario de la inauguración oficial de este óvalo valenciano. Desde su apertura el 25 de marzo de 1983, el Hinava mantiene su estatus como uno de los tres circuitos de mayor relevancia en el país, sitial que comparte con el hipódromo de La Rinconada y el recordado Santa Rita.

Stud Excelso: Protagonista de lujo en el historial del Clásico

El registro histórico de esta competencia destaca a un prestigioso Stud venezolano, cuyo propietario mantiene un firme compromiso con el desarrollo de la hípica nacional. Los colores de esta divisa representan una trayectoria de éxito y colaboración constante, con ejemplares que han demostrado su calidad tanto en el óvalo de La Rinconada como en la arena del Hipódromo de Valencia.

El Stud Excelso del Ingeniero Carlos Fermín, ocupa un lugar de privilegio en el cuadro de honor de esta selectiva. Sus colores triunfaron en el recorrido de los 1.400 metros en dos ediciones consecutivas, lo que ratifica la efectividad de sus ejemplares en la arena valenciana.

La racha de victorias de la prestigiosa caballeriza se detalla a continuación:

Edición 2024: El ejemplar Súper Mathías se adjudicó el triunfo bajo la guía del jinete Jaime “Pocho” Lugo y la preparación de Yondel Calderón.

Edición 2025: El purasangre Forza Di Oro repitió la hazaña para los mismos colores. En esa ocasión, contó con la conducción de Fernando José García y la presentación del propio entrenador Calderón.

Con estos antecedentes, el Stud Excelso se consolida como una referencia obligada de éxito y constancia en el óvalo de Cabriales.

Para la edición 2026 de la selectiva sabatina, la nómina de ocho participantes destaca la presencia de dos prospectos del Stud Excelso. Ambos purasangres se encuentran bajo la tutela profesional del entrenador Jesús Carfunjol Arteaga, quien preparó a sus pupilos para este desafío en la pista valenciana.

La estrategia de la divisa se divide en dos frentes:

Peterose: El tordillo reaparecerá luego de 42 días sin correr y partirá desde el puesto de pista 1 . En esta oportunidad, contará con la conducción de Fernando José García , jinete que ya conoce el éxito con los colores de esta divisa.

Patriley: El ejemplar castaño saltará por el puesto 8. La responsabilidad de la monta recaerá sobre la fusta de Alejandro Briceño, encargado de guiar al purasangre en los 1.400 metros.

Una incógnita de peso: Clásico Hipódromo Nacional de Valencia

Ante este escenario, surge una interrogante que solo el desarrollo de la carrera podrá despejar: De concretar la victoria alguno de estos competidores, ¿logrará esta reconocida divisa consolidarse como la más ganadora en el historial de la selectiva?

El desenlace de este desafío histórico se conocerá este mismo sábado en la pista valenciana. La afición hípica aguarda con expectativa una jornada que promete emociones de principio a fin.