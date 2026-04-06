Gala en el Cabriales: El Clásico Hipódromo Nacional de Valencia engalana la novena reunión

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El próximo sábado 11 de abril, el óvalo de Valencia se convertirá en el epicentro de la pasión hípica nacional con la celebración de su novena reunión del año. La jornada presenta una atractiva programación de ocho competencias, cuyo inicio quedó fijado para la 1:30 de la tarde. Esta cita despierta una expectativa inusual entre la afición, pues combina la adrenalina del juego de las mayorías con la disputa de la prueba selectiva de mayor relevancia en el calendario regional.

Un aniversario de oro: 43 años de historia hípica

El evento central de la tarde será la edición del Clásico Hipódromo Nacional de Valencia, competencia que rinde tributo a los 43 años de la inauguración del segundo recinto hípico más importante del país. La partida oficial de este magno evento ocurrirá a las 4:30 de la tarde, justo a la altura de la quinta válida para el 5y6 nacional.

La prueba está reservada para ejemplares de tres y más años, quienes medirán sus fuerzas en un exigente recorrido de 1.400 metros. Además del prestigio que otorga este trofeo, los participantes disputarán un bono especial de $24.000,00, un incentivo de alto impacto que asegura la máxima competitividad en cada tramo de la carrera.

Nómina de lujo para la gran cita: R09 Valencia

Ocho purasangres de comprobada calidad inscribieron sus nombres en la lista definitiva para buscar la gloria en este aniversario. Los protagonistas de esta edición son:

Peterose: Contará con la conducción del jinete Fernando García.

El De Valle: Tendrá sobre sus lomos la experiencia de Larry Mejías.

King Bulbs: Recibió la confianza de la monta de José Daniel Calicho.

Forzesco: El pupilo de Henfrick Alayón irá con el látigo Oliver Medina.

Shakman: La gran novedad de la tarde, pues se estrena en la pista valenciana con Francisco Quevedo desde el puesto once.

Masttery: Será conducido por Maykor Ibarra.

Draxler: Contará con la guía de Josué Moreno.

Patriley: Completa la lista de aspirantes con Alejandro Briceño.

El 5y6 nacional: Un motor que no se detiene

Más allá de la emoción clásica, el respaldo de la fanaticada hacia el juego de las mayorías atraviesa un momento histórico en el estado Carabobo. Las últimas ocho reuniones en Valencia registraron montos récord de recaudación de forma ininterrumpida. En la jornada anterior, la cifra ascendió a los Bs. 72.688.320,00, un dato contundente que refleja el crecimiento sostenido del interés por la apuesta hípica en la zona central.

Para esta novena reunión, las autoridades y especialistas prevén que se mantenga el entusiasmo del público. La combinación de una bolsa de premios generosa en dólares y el éxito financiero del pool sabatino garantiza una tarde de emociones inigualables para todos los seguidores del deporte de los reyes.