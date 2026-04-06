¡Atropellada Imparable! Bunker busca el desquite en la milla del Clásico Juan Vicente Tovar (GIII)

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La ruta hacia la Triple Corona venezolana 2026 retoma su brillo este domingo 12 de abril en el hipódromo La Rinconada. La reunión número 16 del presente meeting ciclo que ya entra en su mes de clausura ofrece una cartelera de lujo con cuatro eventos selectivos de grado, además del tradicional respaldo al juego del 5y6 nacional a partir de la octava competencia de la tarde.

Honor al "Negrito de San José": La Rinconada

El óvalo de Coche rendirá tributo al jinete más emblemático y querido en la historia del turf local con la disputa de la XIX edición del Clásico Juan Vicente Tovar (GIII). La prueba, reservada para ejemplares de tres años, nacionales e importados, contará con una nómina de seis aspirantes que medirán fuerzas en un recorrido de 1.600 metros por una bolsa especial de $130.000.

Bunker: Favoritismo y distancia ideal

El foco de la prensa especializada recae sobre Bunker, el pupilo del entrenador Gabriel Márquez. Si bien este tresañero no registra victorias previas en la milla ya que la vez que participó debido a un percance en carrera su jinete rodó. Su potente atropellada y un récord actual de tres triunfos en siete presentaciones lo sitúan como el rival a vencer.

Tras actuaciones recientes donde la suerte le fue esquiva, el ejemplar buscará la reivindicación bajo la conducción de Jhonathan Aray. El establo mantiene intacta la confianza en su capacidad para figurar en los peldaños más altos de la tríada nacional este año.

El desafío de la velocidad: Ponsigue al acecho

El principal escollo para el favorito será el castaño Ponsigue. El hijo de Tato Zeta asume el reto de subir a los 1.600 metros con una estrategia clara: el dominio desde el aparato de partidas. Gracias a su velocidad natural, el pupilo que ahora contará con la monta de Yoelbis González intentará controlar los parciales para "crecerse" en la vanguardia y resistir el avance de los rematadores en la recta final.

La lista de competidores la completan la yegua Torrestrella (USA), More Than Galileo (USA), Pontevecchio y Macho Abarrio (USA), en un lote que promete paridad absoluta.

Victoria reciente: Carrera 2025 Ganador

Cabe recordar que la edición de 2025 quedó en manos de Prometheus, ejemplar que bajo las órdenes de Francisco Quevedo inscribió su nombre en la historia de este prestigioso evento.