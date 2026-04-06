Jacqueline Aguilera habría adquirido la franquicia de Miss Cosmo Venezuela

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Jacqueline Aguilera, presidenta de la organización Miss Grand Venezuela, estaría sumando una nueva franquicia internacional. Según información del missólogo Julio Rodríguez, la Miss Mundo 1995 logró obtener la licencia del Miss Cosmo, tras la renuncia de Prince Julio César.

Detalles de la noticia

El certamen asiático que lleva muy pocas ediciones realizadas, se ha convertido en uno de los más populares y competitivos en Vietnam, donde han realizado producciones de alturas, amplios escenarios y grandes premios.

Aguilera, que cuenta con el apoyo de Osmel Sousa, habría sumado una nueva licencia a su certamen, con las otras de Miss Grand Internacional, Miss Charm, Reina Internacional del Café y Reina Hispanoamérica.

“Varios directores nacionales me han confirmado que será la Miss Mundo 1995, Jacqueline Aguilera, la nueva directora del Miss Cosmo para Venezuela”, escribió Rodríguez.

Aunque la modelo y empresaria no ha confirmado los rumores, internautas han aplaudido la noticia, destacando el buen grupo de participantes que tiene para el Miss Grand Venezuela 2026, que se realizará el próximo 29 de abril en el Centro Cultural Chacao.

Triunfando en el Mundo

Aguilera se ha perfilado como una directora de excelencia y conocimiento, logrando varias coronas y clasificaciones para Venezuela, como el título de Miss Charm con Anna Patricia Blanco, y Lady Di Mosquera.

De ser cierta la noticia, el Miss Grand Venezuela y Miss Venezuela, estarían a la cabeza de los certámenes más importantes del país, teniendo las franquicias más reconocidas.

Recordemos que Jacqueline vivió un momento de tensión con Prince Julio Cesar, quien la acusó de según pedirle “ayuda” para la candidata de Venezuela en el Reina Hispanoamericana 2026, Emely Barile.