MLB: Orlando Arcia pide pista en Minnesota con su gran arranque en Ligas Menores

El infielder venezolano ha disparado al menos un hit en todas sus presentaciones en la sucursal Triple-A

Theoscar Mogollón González
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 04:55 pm
Foto: @orlandoarciatwins3
Orlando Arcia no arrancó el 2026 en Grandes Ligas, pero eso no le ha impedido demostrar hasta la fecha todo su talento en Ligas Menores. De hecho, gracias a su buen inicio con St. Paul Saints (sucursal Triple-A de los Mellizos de Minnesota) es que ya está apuntando alto para un posible regreso al Big Show.

El oriundo de Anaco tuvo su primer compromiso del año en Ligas Menores con una actuación discreta de 5-1. Pero eso apenas sirvió para calentar motores, ya que a partir de entonces no ha parado de batear para su nueva organización.

Recordemos que la campaña 2025 para Orlando Arcia terminó siendo muy complicada, pues perdió su puesto de titular en los Bravos de Atlanta y, posteriormente, no logró ganarse un puesto con los Rockies de Colorado.

Fue a inicios del mes de enero cuando firmó un contrato de Ligas Menores con el conjunto de Minnesota, y tras un rendimiento poco productivo en el Spring Training la organización lo envió a Triple-A, donde ya le está quedando un poco pequeña la liga.

Y es que cuatro de sus últimos cinco juegos son multi-hits, sin mencionar que en lo que va de abril batea para .528 de promedio al bate.

Números de Orlando Arcia en Ligas Menores (AAA) 2026

  • 7 juegos
  • 24 turnos al bate
  • 10 hits
  • 1 doble
  • 1 triple
  • 2 jonrones
  • 4 carreras impulsadas
  • 5 carreras anotadas
  • 5 bases por bolas
  • 4 ponches
  • 1 base robada
  • .417 AVG
  • .517 OBP
  • .792 SLG
  • 1.309 OPS

