¿Sabes quiénes juegan esta semana en el baloncesto español? Aquí te lo contamos

Por Andrea Matos
Este es el calendario completo de la Liga española de Baloncesto que podrás disfrutar durante el mes de abril por Meridiano Televisión. Madrid, Valencia y Murcia continúan en lo más top de la tabla, mientras que Granada, Andorra y Zaragoza buscan salir de lo más profundo.
¿Cuáles son los juegos del mes de abril?
Semana 26
Sábado 11 de abril: Casademont Zaragoza vs Hiopos Lleida / inicio 12:00m.
Domingo 12 de abril: Unicaja vs Valencia Basket / inicio 6:30a.m.
Domingo 12 de abril: San Pablo Burgos vs Real Madrid / inicio 1:00p.m.
Semana 27
Sábado 18 de abril: Morabanc Andorra vs Ucam Murcia / inicio 1:00p.m.
Domingo 19 de abril: Hiopos Lleida vs Barcelona / inicio 6:00a.m.
Semana 28
Sábado 25 de abril: Unicaja vs Hiopos Lleida / inicio 12:00m.
Domingo 26 de abril: Valencia Basket vs Real Madrid / inicio 1:00p.m.
¿Dónde y cómo ver el baloncesto español gratis en Venezuela?
Puedes sintonizarlos en vivo, gratis y en exclusiva por Meridiano Televisión o vía streaming meridiano.net/meridianotv. También está disponible la señal en HD de Simpleplus, InterGo, Netuno Go o AbaTV Go. ¡Imperdible!