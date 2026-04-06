Andrés Galarraga confiesa cuál fue el lanzador que más lo intimidó en la MLB

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Para nadie es un secreto que uno de los mejores bateadores venezolanos en la MLB fue Andrés Galarraga. Y es que solo basta con ver sus números de por vida para recordar su magnífica trayectoria, algo que ha sido motivo de inspiración para las nuevas generaciones.

El grandeliga venezolano dejó un total de 399 jonrones, 2333 hits y 1425 carreras impulsadas, cifras que hasta la fecha muy pocos peloteros criollos han podido superar. Sin embargo, su camino en las Grandes Ligas no fue nada sencillo, y un porcentaje de esa culpa cayó sobre un lanzador en específico.

El brazo que siempre dominó a Galarraga

Andrés Galarraga no se guardó nada y confesó cuál fue ese lanzador que siempre lo hizo lucir mal en el cajón de bateo. Se trató de nada menos que Curt Schilling, tres veces campeón de la Serie Mundial y Salón de la Fama de los Phillies de Filadelfia y Medias Rojas de Boston.

"Curt Schilling, cuando estaba con Filadelfia. O me partía el bate, o me ponchaba, o me hacía lucir horrible. No me ponía nervioso, creo que era yo mismo con tanta ansiedad por darle un batazo. Era el pitcher que me dominaba", dijo el venezolano -entre risas- para el programa El Juego 9.0.

Y es que el Gran Gato no vio luz en sus primeros 10 turnos frente a él, aunque lo más sorprendente llegó después cuando nunca pudo conectarle ni un imparable entre 1995 y 2001.

Números de Andrés Galarraga vs Curt Schilling

50 turnos al bate

6 hits

1 doble

1 jonrón

5 carreras impulsadas

22 ponches

.120 AVG

.185 OBP

.200 SLG

.385 OPS