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La primera de muchas: Entrenador Ángel Monroy alcanza su primer lauro en La Rinconada

El hecho sucedió en la segunda competencia dominical

Por

Saúl García
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 05:09 pm
La primera de muchas: Entrenador Ángel Monroy alcanza su primer lauro en La Rinconada
José Aray
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El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo la celebración de la reunión hípica número 15 del primer meeting con una agenda de 13 carreras, sin disputa de selectivas o clásicos de grado y la presencia del juego de las mayorías desde la octava competencia dominical.

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La Rinconada: Primera victoria como entrenador de Ángel Monroy

En la segunda carrera de las no válidas se realizó una prueba para ejemplares nacionales o importados de cinco años, ganadores de una, en recorrido de 1.200 metros con un premio adicional especial de $27.040 a repartir entre los cinco primeros ejemplares.

               

Dicha prueba compitieron siete purasangres donde la victoria la consiguió el cincoañoero Big Family con la monta del jockey profesional Johan Aranguren y el entrenamiento de Ángel Monroy para el Stud Shalom I, con un tiempo oficial de 72’4 y generó un dividendo de 128,36 a ganador.

Para el ejemplar, producto del semental Gala Award fue su segunda victoria en 14 presentaciones y la primera bajo el mando de Monroy, quien logra su primer triunfo como entrenador de purasangres de carreras a los 26 años de edad.

En palabras exclusivas para meridiano.net. Ángel Monroy manifestó: “Súper contento y agradecido por los propietarios que me han dado el apoyo, seguimos mejorando, sabemos que no es una carrera fácil y estoy a ala orden para los propietarios que me quieran ayudar y dar el apoyo con sus ejemplares”.

Sobre el ejemplar Big Family, indicó: “Contento por la victoria, gracias a su propietario que me dio la oportunidad y la confianza”.

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