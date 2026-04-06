La primera de muchas: Entrenador Ángel Monroy alcanza su primer lauro en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo la celebración de la reunión hípica número 15 del primer meeting con una agenda de 13 carreras, sin disputa de selectivas o clásicos de grado y la presencia del juego de las mayorías desde la octava competencia dominical.
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La Rinconada: Primera victoria como entrenador de Ángel Monroy
En la segunda carrera de las no válidas se realizó una prueba para ejemplares nacionales o importados de cinco años, ganadores de una, en recorrido de 1.200 metros con un premio adicional especial de $27.040 a repartir entre los cinco primeros ejemplares.
Dicha prueba compitieron siete purasangres donde la victoria la consiguió el cincoañoero Big Family con la monta del jockey profesional Johan Aranguren y el entrenamiento de Ángel Monroy para el Stud Shalom I, con un tiempo oficial de 72’4 y generó un dividendo de 128,36 a ganador.
Para el ejemplar, producto del semental Gala Award fue su segunda victoria en 14 presentaciones y la primera bajo el mando de Monroy, quien logra su primer triunfo como entrenador de purasangres de carreras a los 26 años de edad.
En palabras exclusivas para meridiano.net. Ángel Monroy manifestó: “Súper contento y agradecido por los propietarios que me han dado el apoyo, seguimos mejorando, sabemos que no es una carrera fácil y estoy a ala orden para los propietarios que me quieran ayudar y dar el apoyo con sus ejemplares”.
Sobre el ejemplar Big Family, indicó: “Contento por la victoria, gracias a su propietario que me dio la oportunidad y la confianza”.