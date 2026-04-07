¿Triunfo o estadística? Por qué el Clásico Carmona Perera es la prueba de fuego para el importado Ekati King

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El principal óvalo del país, La Rinconada, afina los últimos detalles para una nueva jornada hípica. Las miradas de la afición y los especialistas se posan sobre la decima sexta reunión del año, donde la nómina selectiva acapara la atención principal. Entre los eventos más destacados de la tarde dominical figura el XV Clásico "Federico Carmona Perera" (GII), una competencia de alto nivel que se disputará en un trayecto de 1.400 metros. Siete ejemplares, en una mezcla de pisteros nacionales e importados, irán tras la gloria y una jugosa premiación adicional especial de $162.500 a repartir.

El retorno del importado Ekati King: La Rinconada

Dentro de este grupo selecto destaca la presencia de Ekati King. El pupilo del Stud "Don Rafael V" partirá por el puesto de pista catorce y portará el número siete en su gualdrapa. Bajo el entrenamiento de Gabriel Márquez y la conducción del experimentado Johan Aranguren, el importado asume este compromiso con sed de revancha. En su historial previo sobre esta misma distancia, el ejemplar alcanzó la quinta casilla en la Copa Invitacional del Caribe, por lo que esta representa su segunda oportunidad para conquistar la victoria en el recorrido de la milla.

Un obstáculo de salud en el camino

La preparación de Ekati King hacia este evento no estuvo exenta de contratiempos. El ejemplar figuraba en la nómina del pasado 15 de marzo, pero su equipo se vio en la obligación de retirarlo debido a un cuadro de cólico. Esta afección, definida como un dolor abdominal intenso de origen gastrointestinal, representa la emergencia más común y la principal causa de mortalidad en la especie equina. Factores como gases, cambios en la dieta o parásitos suelen ser los detonantes de esta condición que pone en riesgo la vida y la campaña de cualquier corredor.

La estadística contra el rendimiento: R16

El desafío para Ekati King y su establo es doble, pues los números históricos sugieren una recuperación compleja tras un episodio de esta naturaleza. Los registros estadísticos indican que, de un total de 75 ejemplares que sufrieron este atenuante de salud, apenas cinco lograron la victoria en su reaparición. Esta baja tasa de éxito subraya la dificultad que enfrentan los purasangres para recuperar su plenitud condicional en el corto plazo.

Sin embargo, el optimismo rodea a la cuadra de Gabriel Márquez. El equipo de trabajo dedicó el tiempo suficiente y los cuidados necesarios para garantizar el bienestar del noble animal antes de su regreso a la arena. La incógnita que domina el ambiente hípico es clara: ¿Posee Ekati King la fortaleza necesaria para vencer la estadística y el dolor abdominal previo en busca del triunfo este domingo? La respuesta llegará una vez que se abran las puertas del aparato en el Clásico Federico Carmona Perera.