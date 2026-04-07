De casta internacional: El mismo abuelo de I’M In The Mood presenta nueva ficha en Caracas

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El hipódromo La Rinconada celebra este domingo 12 de abril la reunión número 16 de la temporada . Se trata de la décima sexta fecha del primer meeting que se desarrolla en el óvalo capitalino, con una programación de trece carreras y la realización de cuatro eventos de corte selectivo.

La Rinconada: Importada Yegua Reunión 16

Una de las debutantes importadas en el óvalo de Coche que trae la reunión 16 de carreras en el principal recinto hípico del país es Muscle Maiden (USA). Esta castaña de cuatro años corre en la tercera válida, una carrera especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras. El entrenador Carlos Luis Uzcátegui la presenta.

Para su estreno, Muscle Maiden (USA) contará con la monta del jinete profesional Yoalbert Coa. La potranca es una de las dos norteamericanas que hacen su debut en esta carrera del 5y6 nacional.

Muscle Maiden (USA) desciende del semental Higher Power con campaña de (20-5) entre ellas una victoria de corte selectivo llamada el Pacific Classic Stakes (Gr1) en el 2019 en el óvalo Del Mar y también tuvo destacada figuraciones.

Su madre, Asdaa sin participación alguna en pruebas selectivas y el abuelo es nada más y nada menos que Malibu Moon, mismo abuelo de Bella del Nilo, Maple Grove y la extraordinaria corredora I’M In The Mood. Nació el 16 de marzo de 2022 y solo registro siete actuaciones para cero triunfos en Gulfstream Park donde contó con el entrenamiento del venezolano José Francisco D’Angelo.

Último ejercicio previo: La Rinconada Importada 5y6 nacional

Múltiples ejercicios tiene esta importada en la arena de Coche, el más reciente fue el pasado 04 de abril, con el traqueador R. Arraga en el lomo: E/P 14,3 27,3 40,3 52,1 (800) 65,3 2P 79,3/ 95,1// apareado con Truly You, movidas y respondieron. Informó la División de Tomatiempos del INH.