Cátedra de preparación: Germán Rojas impone su ley en esta importante prueba selectiva en La Rinconada

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El óvalo de Coche retoma su actividad este domingo 12 de abril con un programa de alto impacto. La reunión número 16 de la presente temporada ofrece una cartelera de trece competencias, donde resaltan cuatro eventos de grado que prometen emociones intensas para la afición. Además del atractivo selectivo, el interés del público se concentra en el tradicional sistema de apuestas 5y6 nacional, el cual iniciará sus acciones a partir de la octava carrera de la jornada.

Tributo al "Negrito de San José": Selectiva 1.600 Metros

La sexta competencia del orden marca la disputa del XIX Clásico "Juan Vicente Tovar" (GIII). Esta prueba, que se corre en una distancia de 1.600 metros, rinde un justo homenaje a la figura más emblemática del hipismo venezolano: Juan Vicente Tovar. El legendario látigo, nacido en Caracas el 24 de mayo de 1950 y fallecido precisamente un 12 de abril hace 26 años, dejó una huella imborrable en la historia del deporte.

La trayectoria de Tovar es inigualable:

Consiguió 16 estadísticas consecutivas como campeón de jinetes entre 1977 y 1992.

Alzó el trofeo del Clásico "Presidente de la República" en nueve ocasiones.

Alcanzó la gloria máxima con la Triple Corona nacional en 1985 y la Triple Corona del Caribe en 1990.

Cerró su hoja de vida profesional con 2.492 victorias en casi diez mil montas.

La hegemonía de Germán Rojas: Tres veces ganador y va por más

Desde que este evento adquirió el rango de clásico en el año 2008, un nombre propio resalta en el historial de ganadores: Germán Rojas. El preparador, reconocido por una ética de trabajo incansable en las pistas, posee un dominio estadístico notable en esta prueba, la cual ha conquistado en tres ediciones distintas.

Su idilio con el Clásico Tovar comenzó en 2012 con el ejemplar Prince Wizard, bajo la conducción de Johan Aranguren. Apenas un año después, en 2013, repitió la dosis con Matimuti, ejemplar que detuvo el cronómetro en 83.4 para los 1.400 metros con Marcos Meneses. La tercera victoria de Rojas en este historial llegó por intermedio de Abuelo Adib, nuevamente en yunta con el jinete Meneses.

La estrategia para este domingo: R16

Para la edición de este año, Rojas presenta una artillería doble con el firme propósito de extender su soberanía en el evento. El entrenador confía la responsabilidad de sus pupilos a dos jinetes de estilos diferentes:

Ponsigue: Con el jinete profesional Yoelbis González en los estribos, este ejemplar sale como el principal aspirante a marcar el tren de carrera. Su récord de tres victorias en seis presentaciones y su capacidad inicial lo perfilan como el velocista a vencer. Pontevecchio: Bajo la guía del aprendiz Oliver Medina, el segundo representante del Stud "Rampama" ofrece una opción táctica distinta. Su característica principal es un remate corto y efectivo, herramienta que podría resultar determinante en el exigente trayecto de la milla.

Con seis ejemplares de tres años en busca de la gloria, la escena está lista para que Germán Rojas intente escribir un nuevo capítulo de éxito en el historial de "El Campeón Tovar".