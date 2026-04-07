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MLB: Conoce los resultados de la jornada de este lunes, 6 de abril

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Meridiano

Martes, 07 de abril de 2026 a las 12:18 am

Esta nueva semana empezó con cosas muy interesantes en la gran carpa 

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La tercera semana de las Grandes Ligas empezó con "todos los hierros" y por esa razón, te mostraremos todos los resultados de la jornada de este lunes, 6 de abril de 2026.

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En esta interesante fecha, se divisó el primer encuentro entre Dodgers de Los Angeles y Azulejos de Toronto, después de la Serie Mundial. Además, José Ramírez hizo historia tras convertirse en el pelotero con más juegos disputados en la historia de Guardianes de Cleveland (1,620) y hasta menudas riñas, hubo.

Resultados en la jornada de este lunes en la MLB:

- Rays de Tampa Bay 6-4 Cachorros de Chicago 

- Guardianes de Cleveland 2-4 Reales de Kansas City 

- Piratas de Pittsburgh 0-5 Padres de San Diego 

- Marlins de Miami 0-2 Rojos de Cincinnati 

- Nacionales de Washington 9-6 Cardenales de San Luis

- Cerveceros de Milwaukee 8-6 Medias Rojas de Boston 

- Azulejos de Toronto 2-14 Dodgers de Los Angeles 

- Medias Blancas de Chicago 1-2 Orioles de Baltimore 

- Mellizos de Minnesota 7-3 Tigres de Detroit 

- Rangers de Texas 2-1 Marineros de Seattle 

- Rockies de Colorado 9-7 Astros de Houston 

- Angelinos de Anaheim 6-2 Bravos de Atlanta.

- Phillies de Philadelphia 6-4 Gigantes de San Francisco.

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