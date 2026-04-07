MLB: Gabriel Arias genera preocupación en Cleveland por una lesión

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Los Guardianes de Cleveland no comenzaron la semana de la mejor manera. Y es que además de caer en el primero de la serie ante los Reales de Kansas City, por 4 a 2, también contaron con la mala fortuna de la lesión de su campocorto titular Gabriel Arias.

A la espera de los exámenes

Con el juego igualado en el quinto episodio, el grandeliga venezolano pegó un enorme doble hacia el jardín derecho para tratar de darle una pequeña ventaja a los suyos. Sin embargo, en mitad de su carrera sintió un pinchazo en el isquiotibial que lo obligó a abandonar el terreno de juego.

Una vez finalizó el encuentro en el Progressive Field, el manager Stephen Vogt informó a los medios de comunicación que Gabriel Arias se someterá a una resonancia magnética en el tendón de la corva para conocer la magnitud de la lesión. Además, también añadió que el jugador estaba "bastante adolorido" luego de dejar el partido.

El oriundo de La Victoria ya estaba tomando un buen ritmo ofensivo en este mes de abril, con al menos un hit en cuatro de cinco presentaciones. En líneas generales batea para .200 de promedio con dos jonrones, cuatro impulsadas y dos anotadas.