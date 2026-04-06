Duelo de poder en la milla: Siete purasangres tras la gloria del Clásico Federico Carmona Perera (GII)

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La primera campaña hípica de 2026 entra en su etapa de definición. A falta de solo tres reuniones para el cierre del meeting inicial, el hipódromo La Rinconada prepara una jornada maratónica de trece competencias para este domingo 12 de abril. El programa destaca no solo por el volumen de carreras, sino por la calidad de sus eventos selectivos, entre los cuales sobresale un choque de trenes para ejemplares maduros.

La antesala de lujo al 5y6 nacional: La Rinconada R16

Antes del inicio del tradicional juego de las mayorías, la séptima competencia del orden oficial acaparará la atención con la disputa de la XV edición del Clásico Federico Carmona Perera (GII). Siete purasangres de cuatro y más años, tanto nacionales como importados, se darán cita en un explosivo recorrido de 1.400 metros. Esta prueba, de enorme tradición en el turf venezolano, servirá como termómetro para medir la condición actual de los mejores corredores de corto y mediano aliento en el óvalo caraqueño.

Una nómina de paridad absoluta: 7 maduros

La lista de inscritos presenta un equilibrio que vaticina un desenlace de fotografía. Los protagonistas de este desafío son:

Vida: El pupilo de Luis Peraza contará con la conducción de Kelvin Aray, en una yunta de alta efectividad.

San Benito (USA): El importado bajo el cuido de Riccardo D’Angelo tendrá sobre sus lomos a Francisco Quevedo, una combinación que siempre genera respeto en las taquillas.

Colossus: Rafael Cartolano confía la guía de este rendidor ejemplar al joven Yoelbis González.

Magicshadow (USA): Gabriel Márquez presenta a este veloz corredor con la monta estelar de Robert Capriles.

Gran Alabama: Jean Carlos Rodríguez será el encargado de llevar las riendas del entrenado por Jorge Salvador.

Special Element (USA): La gran incógnita de la prueba. Regresa a la acción tras un ayuno de 119 días sin competencias oficiales, bajo la responsabilidad de Jhonathan Aray.

Ekati King (USA): El caballo del momento. Llega con una racha de dos victorias consecutivas y mantiene la conducción de Johan Aranuren, quien conoce a la perfección sus medios de acción.

Tras la huella de Tuco Salamanca: Reciente Ganador 2025

La historia reciente de este clásico evoca la contundente demostración del argentino Tuco Salamanca en la edición de 2025. En aquella oportunidad, el pupilo de Fernando Parilli detuvo el cronómetro en un sólido tiempo de 86,2 para los siete furlones, con la guía de Hemirxon Medina.

Para este domingo, la expectativa se centra en si alguno de los siete aspirantes actuales logrará emular o superar dicho registro. Con un lote tan parejo y estrategias de carrera que combinan velocidad inicial con remates potentes, el Clásico Federico Carmona Perera se perfila como el plato fuerte de una reunión 16 que promete emociones desde el primer salto del aparato.