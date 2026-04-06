MiLB: ¿Logrará el cometido? Catcher de Magallanes empieza la campaña encendido en Triple A

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Uno de los receptores con mejor ritmo ofensivo en las últimas campañas, es Eliézer Alfonzo Jr., de quien muchos esperaban que subiera a las Grandes Ligas hace un par de años y aunque aún no ha logrado su cometido, espera que este año sí poder cumplir ese sueño.

El hijo mayor de "El Matatán", está disputando su primer torneo en la filial de los Dodgers de Los Angeles, luego de ser parte de Tigres de Detroit y en las primeras de cambio, está haciendo un trabajo notable con el madero.

Eliezer Alfonzo Jr. batea para .500

"Fonzy", de 26 años, se quedó en la sucursal Triple A de los actuales campeones de la MLB y en lo que respecta a su defensiva, se ha visto bien, incluso ya tiene a un corredor retirado en intento de robo y suma cuatro asistencias.

Sin embargo, su rendimiento está siendo sobresaliente realmente es en el aspecto ofensivo, tras sumar siete indiscutibles en 14 apariciones al plato, lo que quiere decir que está bateando para.500, tras sus primeros cuatro duelos.

Además de sus siete hits, incluido un doble, Alfonzo tiene tres boletos, logrando un grandioso porcentaje de embasado de .588. probablemente, su deuda pendiente estaría en la producción, debido a que no ha remolcado todavía su primera rayita, aunque tiene tres anotadas.

¿Eliezer Alfonzo Jr. tiene posibilidades de debutar en Grandes Ligas este año?

Es importante mencionar que apenas la zafra está empezando y lo primero que debe tratar de mantener "Fonzy" es su consistencia. No obstante, su panorama para subir está complicado.

Eso motivado a que el receptor titular de los Dodgers, es Will Smith, quien ha estado detrás de la receptoría en los últimos tres títulos de esta novena (2020, 2024 y 2025) y ha asistido a tres juegos de estrellas.

Por su parte, el segundo catcher, Dalton Rushing, respondió bien en los dos juegos donde recibió la oportunidad, pegando dos imparables, incluyendo un vuelacercas de dos carreras.

Otra posición que puede jugar Eliézer, es la inicial, lugar que ocupa el experimentado Freddie Freeman y el bateador designado de los californianos, es nada más y nada menos, que el fenómeno japonés Shohei Ohtani.

Sin embargo, la misión del venezolano es seguir trabajando y estar preparado ante cualquier "hueco" que se pueda abrir en el roster de Las Mayores, para cumplir su sueño de jugar en el mejor beisbol del mundo.