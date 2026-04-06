Deyna Castellanos convoca a la afición para los duelos ante Argentina y Bolivia en Lara

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La capitana de la selección nacional femenina de Venezuela, Deyna Castellanos, emitió un comunicado a través de sus plataformas digitales con el objetivo de movilizar a la fanaticada de cara a los próximos compromisos internacionales. El combinado nacional se enfrentará a sus similares de Argentina y Bolivia en el Estadio Metropolitano de Cabudare, encuentros enmarcados en el calendario de la Liga de Naciones.

La delantera del Bay FC subrayó la importancia de la presencia del público en las tribunas para fortalecer el rendimiento del equipo en esta doble fecha FIFA.

El mensaje de la capitana a los fanáticos venezolanos

Castellanos fue enfática al señalar que el respaldo desde las gradas es un factor determinante para el cumplimiento de los objetivos deportivos trazados por el cuerpo técnico y las jugadoras. La jugadora expresó que el grupo tiene un compromiso firme con el país y que la atmósfera del estadio juega un papel fundamental en el desarrollo de los partidos.

"Quería invitarlos porque los necesitamos. Necesitamos de ustedes para cumplir este sueño tan grande que tenemos nosotras como selección y que también tenemos como país", manifestó la futbolista. Asimismo, destacó que ver el recinto de Cabudare a su máxima capacidad aportaría un valor emocional significativo al proceso que atraviesa la Vinotinto Femenina.

Cronograma de partidos en el Estadio Metropolitano de Lara

La Vinotinto recibirá a sus rivales en el estado Lara durante la segunda quincena de abril. Estos encuentros son vitales para las aspiraciones del equipo en el torneo continental.

Venezuela frente a Argentina: 14 de abril

El primer reto será ante el conjunto albiceleste el próximo 14 de abril. Argentina representa un rival directo en la región, lo que convierte a este duelo en uno de los más atractivos de la jornada.

Venezuela frente a Bolivia: 18 de abril

Cuatro días después, el 18 de abril, la selección venezolana cerrará esta ventana de local ante Bolivia. El cuerpo técnico espera contar con la totalidad de su plantilla para asegurar los puntos en casa antes de los siguientes desplazamientos internacionales.