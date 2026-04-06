Cantante venezolana es criticada en redes por traje en honor al Nazareno

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La celebración de Semana Santa hizo que muchos feligreses asistieran a iglesias a rendir honor y agradecer al Nazareno los favoreces concedidos. Una de ellas la cantante Araima Amézquita.

Duras críticas

La intérprete de “Implorándome Perdón”, asistió a una iglesia portando un ajustado traje en color morado claro, y lleno de detalles que despertó opiniones en internautas, por lo exuberante.

En una de las imágenes aparece Amézquita de espalda, viendo al nazareno y su gran retaguardia siendo el gran centro de atención, que muchos tildaron de “vulgar”, tratándose de una ceremonia importante como el Nazareno.

“Es tendencia por su vulgaridad y falta de respeto a la imagen de Jesús”, “Es muy vulgar y no pienso discutirlo con nadie”, “Falta de respeto no debe ser aceptado en la casa de Dios”, “No es un atuendo para asistir a la iglesia”, son algunas de las opiniones.

Sin embargo, todos los comentarios no fueron negativos, otros destacaron que cada persona es libre de expresar su devoción con la vestimenta que desee y se sienta cómoda.

¿Quién es Araima Amézquita?

Es una guapa cantante de música llanera, que se hace llamar “La Flor de Cúa”.

Entre sus éxitos más grandes destacan “El elemento”, “Mi mango piche”, “Mi juramento”, “La caimana que ronca”, “Reina siempre será reina”, entre otras.