MLB: Mets retirarán el número de Carlos Beltrán

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Nueva York se prepara para una jornada histórica en el Citi Field. Los Mets de Nueva York han anunciado de manera oficial que el próximo 19 de septiembre elevarán el número 15 de Carlos Beltrán a lo más alto de su estadio, uniendo este homenaje a su exaltación al Salón de la Fama de la franquicia.

La ceremonia se llevará a cabo sobre el terreno de juego antes del enfrentamiento programado para las 4:10 p.m. contra los Phillies de Filadelfia. Este evento marca la culminación de un año inolvidable para el puertorriqueño, quien a principios de 2026 fue elegido para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Un legado de excelencia en Queens

Con esta distinción, Beltrán se convertirá en el noveno jugador en la historia de la organización en recibir el honor de ver su número retirado. Su paso por los Mets no solo estuvo marcado por la elegancia en el jardín central, sino por una producción ofensiva que lo sitúa entre los nombres más importantes que han vestido el uniforme azul y naranja.

Durante sus seis temporadas y media en Nueva York, el jardinero central acumuló estadísticas que hoy lo mantienen en el top 10 histórico del equipo en categorías fundamentales como cuadrangulares, carreras impulsadas, carreras anotadas y porcentaje de slugging.

Reconocimientos y trayectoria del 15

Beltrán fue convocado en cinco ocasiones al Juego de Estrellas, obtuvo tres Guantes de Oro por su destreza defensiva y recibió dos Bates de Plata como reconocimiento a su poder con el madero.

Su capacidad para impactar el juego en ambos lados del campo lo convirtió en un referente para la afición y en una pieza clave de los equipos que compitieron a mediados de la década de los 2000.