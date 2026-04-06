Christian Nodal y Ángela Aguilar planean vender su boda: Este sería el millonario monto

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La boda de los mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya está causando y no solo por el esperado enlace religioso que se avecina, sino por una ostentosa cifra que dejó al público boquiabierto.

Según reportes recientes, la pareja y su familia, estarían considerando negociar con grandes televisoras y plataformas para transmitir el evento más esperado del espectáculo mexicano, luego de su privada ceremonia.

¿Cuánto pedirían Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La noticia se viralizó luego de que el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, asegurara que la familia Aguilar estaría explorando la posibilidad de vender los derechos de la boda religiosa de Ángela y Nodal por alrededor de 5 millones de dólares.

Esta cifra, equivalente a casi 90 millones de pesos mexicanos, sería negociada con grandes cadenas como Televisa, Univisión y Telemundo, según fuentes cercanas a la industria del entretenimiento.

Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de los novios, los rumores han encendido las redes sociales donde los usuarios comparten opiniones acerca de lo que sería otra polémica decisión en la vida de la pareja.

La boda que todos esperan ver

Aunque los detalles oficiales sobre la boda religiosa aún no han sido revelados por completo, se sabe que la pareja tiene planeado celebrar su unión en mayo de 2026 en el rancho familiar “El Soyate” en Zacatecas.

Este será el complemento de su historia de amor, que ya incluyó una ceremonia en Roma y una boda civil el 1 de mayo en Morelos, México.

La posible venta de la exclusiva podría incluir no solo la transmisión del evento, sino también derechos para publicar fotografías, entrevistas exclusivas y contenido multimedia que los medios deseen adquirir.

Esto explicaría el interés de múltiples empresas de comunicación en asegurarse la cobertura de una de las bodas más esperadas del año.