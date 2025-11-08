Se revela fecha de la boda eclesiástica de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece estar listo para la boda eclesiástica de Christian Nodal y Ángela Aguilar al revelarse el mes que darán el “sí” ante los ojos de Dios.

Hace más de un año, los tortolitos unieron sus vidas por el civil tras un breve noviazgo que causó controversia, sin embargo, haciendo caso omiso a los comentarios, dieron el siguiente paso.

Fue la propia Ángela Aguilar que reveló la fecha de la boda en un encuentro con un grupo de fanáticos, quienes reaccionaron de manera feliz ante la noticia.

Será en mayo de 2026 que la hija de Pepe Aguilar y Christian Nodal formalice su matrimonio.

"Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia", dijo tras la sorpresa de los fans. "¿Puedo ser padrino?", preguntó uno de ellos. "A ver si te deja mi marido más bien", respondió sonriendo la cantante.

Unión civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal

El pasado 24 de julio de 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por el civil en una haciendo en Morelos, México, en una boda que fue el foco de críticas.

La ceremonia fue íntima y, a pesar de la privacidad del momento, se filtraron fotos que luego no dudaron en compartir los protagonistas de esta historia de amor.