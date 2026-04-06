Farándula

Maribel Guardia inmortaliza a su hijo Julián Figueroa en un tatuaje

La actriz costarricense fue directo al artista Carlos Serrano, quien en algunas oportunidades plasmó diseños en la piel del cantante

Por

Kleimar Reina
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 04:26 pm
Maribel Guardia inmortaliza a su hijo Julián Figueroa en un tatuaje
Maribel Guardia y Julián Figueroa / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La actriz Maribel Guardia decidió tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa, a casi tres años de su fallecimiento. Por medio de su cuenta de Instagram, documentó todo el procedimiento que generó buenas impresiones por el resultado.

NOTAS RELACIONADAS

La costarricense decidió cumplir una promesa que tenía guardad bajo llave desde hace un par de años. Hace tiempo, Guardia comentó la fascinación de su fallecido hijo con los tatuajes, motivándola más en dar el paso.

¿Quién fue el tatuador?

Para hacerlo más especial, Maribel eligió el mismo estudio donde Julián se realizó cuatro tatuajes con el artista Carlos Serrano, por lo que no se trató de una elección al azar.

Antes de hacer público sus deseos de tatuarse, el tatuador se puso en contacto con la actriz para hacer el trabajo, esta coincidencia fue aún más simbólica.

 

Un tatuaje que cobra vida 

Maribel Guardia decidió tatuarse los ojos de su hijo Julián Figueroa en el antebrazo con un diseño realista en blanco y negro que refleja su penetrante mirada.

Cuidadoso con cada detalle como las dejas, profundidad, pestaña y las expresiones, el tatuaje causó impresión en sus seguidores.

Cabe destacar que ese mismo ojo fue el que Julián Figueroa se tatuó en el pecho años atrás.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Juan Soto Jose Ramirez
Lunes 06 de Abril de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?