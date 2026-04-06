Gigi Hadid rompe el silencio tras mención en los archivos de Jeffrey Epstein

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La supermodelo internacional Gigi Hadid ha decidido enfrentar las especulaciones tras la reciente divulgación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein.

El nombre de las hermanas Hadid saltó al ojo público debido a un intercambio de correos electrónicos del año 2015.

Los documentos revelan una conversación entre Epstein y un interlocutor anónimo. En el intercambio, se cuestionaba cómo Gigi de 20 años para aquel entonces y Bella Hadid habían logrado el éxito en el modelaje.

Gigi Hadid se pronuncia

Gigi Hadid decidió dar la cara, el pasado 29 de marzo, cuando un seguidor en Instagram cuestionó su aparición en los archivos.

“Quiero declarar de manera inequívoca que nunca he tenido ninguna relación con ese ser repugnante. Me da asco", sentenció antes de eliminar el comentario, sin embargo, fue capturado por toda su comunidad.

Calificó como "perturbador" el hecho de que un hombre como Jeffrey Epstein la mencionara cuando apenas era una jovencita de 21 años con un sueño por cumplir.

No obstante, fue directa en reconocer haber nacido bajo los privilegios de sus padres Mohamed y Yolanda Hadid, pero su carrera no fue fruto de acuerdos turbios ni por influencia de terceras personas, como muchos aseguraron luego de la divulgación de los correos.