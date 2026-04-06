Isabella Ladera y Hugo Gracía revelan el sexo de su primer bebé juntos

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Después de una larga espera, Isabella Ladera y su novio Hugo García anunciaron el sexo de su primer retoño juntos a través de unas tiernas postales familiares en su cuenta de Instagram.

La noticia del embarazo llegó el 13 de febrero, previo a San Valentín, luego de que dos semanas antes corriera como pólvora en Internet un posible estado de la creadora de contenido venezolana; sin poder ocultarlo más informaron la llegada de la criaturita.

Un campeón mundial

Isabella y Hugo junto a la pequeña Mía Antonella se unieron en unas hermosas fotografías para anunciar al nuevo miembro de la familia. “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”, fue la descripción usada para anunciar al varoncito.

Todos usaron vestuario blanco y accesorios como un carro de juguete de la Fórmula 1, un guante de, pelota y bate de besibol, así como un conjunto. Un detalle no menor en una de las imágenes, el afortunado padre posó con una gorra de los Navegantes del Magallanes, por petición de su la criolla.

Cabe acotar que Mía, es hija de Ladera con su primera pareja, el influencer colombiano Isander Pérez.

La recta final de Isabella Ladera

Por la notable pancita, Isabella Ladera estaría atravesando sus últimas semanas de gestación, por lo que en los próximos dos meses o menos, el pequeñín estaría entre los brazos de sus padres.

Hace un par de días, la pareja confundió a sus seguidores con el nacimiento de su bebé, luego de publicar una fotografía la venezolana sostuvo a un recién nacido. Sin embargo, no se trataba de su propio hijo, sino de su sobrino.