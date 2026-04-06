Shakira y Anitta anuncia colaboración: Conoce la fecha del gran estreno

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Shakira y Anitta siempre se han mostrado muy cercanas y apoyándose en cada proyecto. Sin embargo, hoy la amistad las lleva en modo colaboración con una canción que tiene por nombre “Choka Choka”, como parte del nuevo álbum de la brasilera.

Colombia y Brasil juntas en la música

A través de las redes sociales, Anitta reveló la colaboración emocionando al público por escucharla cantar con una intérprete de “Ojos así”, una de las máximas exponentes de la música latina y que cosecha éxitos con su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

“XIII. Choka Choka x Shakira. No tienen idea lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum EQUILIBRIVM”, escribió la brasilera en su perfil oficial de Instagram.

La canción que será estrenada el próximo 9 de abril, es parte del nuevo álbum de Anitta, que incluye otros 15 temas los cuales espera sean del agrado del público.

La confirmación de la colaboración, llegó con una imagen de ambas en caricatura, en la que Shakira aparece como un resplandeciente sol. Mientras que la brasilera aparece como una hermosa y suave luna, despertando intriga en sus fanáticos de todo el mundo.

Recordemos que la estrella colombiana invitó a Anitta a participar en el videoclip oficial de su tema “Soltera”, en la que ambas mostraron mucha química y conexión bailando.

Anitta triunfando

La intérprete de populares temas como “Bellakeo”, “Envolver”, “Vai Malandra” y “Downtown”, promete con su nuevo álbum una mezcla de sabor y volver a su esencia, que la hizo conquistar a todo el mundo.

En Instagram ha estado promocionando el tema con imágenes y videos cortos, generando expectativa en el público.