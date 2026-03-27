Así será el estadio creado por Shakira para presentar su residencia en Madrid

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Madrid se prepara para vivir uno de los eventos musicales más espectaculares de 2026. La superestrella colombiana Shakira anunció una residencia de conciertos sin precedentes en la capital española, con un recinto temporal construido exclusivamente para su gira.

Este innovador formato no solo promete shows memorables, sino también una experiencia cultural y artística que transformará el Iberdrola Music en un punto de encuentro global para fans y visitantes que disfrutarán de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

El legendario estadio de Shakira

La residencia de Shakira en Madrid tendrá lugar en un espacio especialmente diseñado y construido para la ocasión, conocido como Estadio Shakira.

Este estadio temporal se levantará dentro del complejo Iberdrola Music en el distrito de Villaverde, con capacidad para más de 50.000 asistentes por noche.

El proyecto, además de albergar conciertos, integrará una experiencia inmersiva con elementos visuales espectaculares, zonas temáticas y espacios de entretenimiento que van más allá de lo habitual en un recital musical.

Récord de venta de entradas

La demanda por ver a Shakira en vivo ha sido tan alta que la artista amplió su residencia. Inicialmente programados con menos fechas, los conciertos ahora suman 11 noches entre septiembre y octubre de 2026, tras agotar rápidamente miles de entradas.

Las fechas confirmadas incluyen jornadas desde el 18 de septiembre hasta el 11 de octubre, consolidando a Madrid como el cierre histórico de su gira mundial.

El Estadio Shakira no será solo un lugar para ver música en vivo. El recinto se integrará con lo que se ha denominado Macondo Park, una zona cultural y familiar inspirada en la obra de Gabriel García Márquez.

En este espacio habrá mercados artesanales, áreas gastronómicas, zonas VIP y hasta un área infantil llamada Macondito, pensada para que los asistentes de todas las edades vivan una experiencia completa.