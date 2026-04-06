Tekashi 6ix9ine confiesa que durmió en la misma cama de Sean ‘Diddy’ Combs

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El rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine, volvió a colocarse en el centro de la controversia tras revelar detalles inesperados de su convivencia dentro de una prisión en Nueva York, donde cumplió su condena por violar la libertad condicional.

Luego de recuperar su libertad tras cumplir una sentencia de aproximadamente tres meses, el artista sorprendió durante una transmisión en vivo al contar cómo fue su estadía en el lugar, donde también pudo compartir con Nicolás Maduro.

La estadía de Tekashi en la cárcel

Según relató el propio Tekashi, hizo una amistad con el exmandatario venezolano e incluso, afirmó que, llegaron a compartir momentos en áreas comunes. Durante ese tiempo, el rapero aseguró haber sostenido conversaciones con él.

“Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura. No quería molestarlo. En cuanto entró, le dije: ‘Oye, cualquier cosa que necesites, yo te ayudo’”, acotó el rapero.

La historia no termina ahí. Al salir de prisión, Tekashi mostró un peluche autografiado por Nicolás Maduro, el cual, según él, obtuvo durante su estadía en el penal.

¿Dónde durmió Tekashi?

El Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn no es una cárcel cualquiera. Se trata de una instalación federal que ha albergado a múltiples figuras reconocidas y que, además, enfrenta constantes críticas por sus condiciones internas.

Entre los detenidos se encuentra Sean ‘Diddy’ Combs, acusado por delitos sexuales y, quien fue trasladado a un espacio de máxima seguridad por temor a que atente contra su vida.

Tras abandonar la celda, 6ix9ine estuvo en ese mismo lugar y, reveló haber dormido en la misma cama que el reconocido empresario estadounidense, justo cerca de la cama donde duerme el político venezolano.

“El inicio de mi cama era Maduro. Él tomó mi cama del año pasado y yo la cama de Diddy. Había mucha cinta y era una cama de mie$@#”, contó.