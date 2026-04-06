MLB: Juan Soto estará fuera de 2 a 3 semanas

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Los Mets de Nueva York confirmaron este lunes que Juan Soto ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla. La decisión se tomó tras evaluar la evolución del jugador durante el fin de semana, luego de que abandonara el compromiso del pasado viernes frente a los Gigantes por molestias físicas.

Aunque la organización neoyorquina mantuvo al jardinero bajo observación con la esperanza de evitar el movimiento, los resultados de las evaluaciones médicas indicaron que el tiempo de recuperación estimado será de dos a tres semanas.

Origen de la lesión

El incidente ocurrió durante el primer juego de la serie contra San Francisco. Soto realizó un esfuerzo que derivó en una contractura en la zona de la pantorrilla. A pesar del tratamiento inmediato recibido en el clubhouse, la inflamación no cedió lo suficiente para garantizar su regreso al lineup de manera segura.

El cuerpo técnico, optó por la cautela para evitar que una distensión menor se transforme en una rotura fibrilar que comprometa el resto de la temporada regular. El movimiento en el roster tiene carácter retroactivo, lo que permite ganar algunos días en el cronograma de retorno del dominicano.

Para cubrir la vacante dejada por Soto, la gerencia de los Mets anunció el ascenso de Ronny Mauricio. El joven jugador dominicano recibe el llamado desde las ligas menores con la responsabilidad de aportar versatilidad y dinamismo al esquema ofensivo del equipo.