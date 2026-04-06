Emilio González paraliza “El Desorden de Marko” al insertar ganchos de metal en su piel

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El reality “El Desorden de Marko” volvió a romper los límites del entretenimiento, esta vez con un impactante espectáculo protagonizado por Emilio González, quien llevó su arte corporal a otro nivel frente a miles de espectadores.

En una transmisión que superó los 200 mil dispositivos conectados en vivo, el empresario venezolano convirtió la casa en un escenario de alto impacto emocional y visual.

El silencio se apoderó del lugar cuando González inició su performance, demostrando por qué su nombre ha recorrido el mundo dentro de esta disciplina extrema.

Emilio González sorprendió a sus compañeros

Emilio González no es un desconocido en este tipo de prácticas. Con una trayectoria que lo ha llevado a presentarse en más de 100 países, el criollo ha perfeccionado el arte de la suspensión corporal hasta convertirlo en un espectáculo de talla internacional.

Durante su participación en el reality, decidió compartir esa experiencia con sus compañeros y la audiencia global. Cuatro ganchos metálicos atravesaron la piel de su espalda, elevándolo completamente en el aire en una escena tan impactante como hipnótica.

Lejos de quedarse en lo técnico, González transformó el acto en una experiencia emocional al invitar a La Bella Channel, con quien mantiene una conexión sentimental dentro del programa.

El momento alcanzó su punto más álgido cuando, suspendido en el aire, la sostuvo en sus brazos, creando una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Quién es Emilio González?

Emilio González es un empresario, body piercer y modificador corporal nacido el 10 de enero de 1978 en Caracas, Venezuela. Es considerado uno de los pioneros de la modificación corporal en su país y una figura destacada en Latinoamérica dentro de esta disciplina.

A lo largo de su carrera ha participado en programas de televisión internacionales, como documentales de National Geographic, y ha sido invitado a convenciones y eventos en decenas de países para enseñar y exhibir su trabajo.

Además, fundó la convención Venezuela Expo Tattoo, uno de los eventos más importantes del sector en la región. Su especialidad incluye prácticas como tatuajes extensivos, perforaciones, implantes subdérmicos y suspensión corporal.

Incluso ha realizado modificaciones extremas que han tenido repercusión mundial, consolidando su reputación como uno de los modificadores corporales más reconocidos de América Latina.