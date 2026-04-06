Inter Miami inaugura su nuevo estadio al ritmo de Marc Anthony

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El Inter Miami vivió una noche inolvidable al inaugurar oficialmente su nuevo estadio en una ceremonia que ya es considerada histórica dentro del fútbol estadounidense.

Con una puesta en escena cargada de emoción, la voz del legendario salsero Marc Anthony fue la encargada de darle vida a la apertura del recinto, marcando el inicio de una nueva etapa para el club liderado por David Beckham.

El Inter Miami abre su nueva casa

La inauguración no fue solo un evento deportivo, sino una auténtica celebración cultural. La presencia de Marc Anthony, acompañado por una producción de alto nivel, convirtió el inicio del partido en un show digno de los grandes escenarios.

El artista, una de las figuras latinas más influyentes a nivel mundial, no solo interpretó el himno, sino que aportó ese sello emocional que conectó con la esencia multicultural de Miami.

La velada también contó con invitados especiales y figuras del entretenimiento, elevando aún más el impacto del evento.

El estadio, con capacidad para más de 26 mil personas, se convierte en la primera casa permanente del equipo en Miami, simbolizando años de esfuerzo y consolidación dentro de la Major League Soccer.

Lionel Messi, el rostro de una nueva era

Si hubo un protagonista dentro del campo, ese fue Lionel Messi. El astro argentino volvió a demostrar su peso mediático y deportivo al formar parte de este momento histórico para el club.

La inauguración del estadio no solo representa una mejora en infraestructura, sino también el reflejo del crecimiento exponencial del Inter Miami desde la llegada de Messi, quien ha sido clave en la internacionalización del equipo y de la MLS.

El nuevo recinto, además, incluye espacios dedicados al jugador, reafirmando su rol como figura central en esta etapa del club.