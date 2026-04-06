MLB: José Ramírez es amo y señor de Cleveland

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El tercera base dominicano, José Ramírez, alcanza hoy los 1.620 juegos disputados con el uniforme de los Guardianes de Cleveland, superando una marca que se mantuvo vigente durante más de un siglo.

La tarde de hoy no es una jornada cualquiera para el beisbol en Cleveland. Cuando Ramírez salte al terreno de juego, no solo estará buscando un triunfo para su equipo; estará escribiendo el capítulo más importante en cuanto a longevidad se refiere dentro de la franquicia.

Al alcanzar los 1.620 juegos disputados, el oriundo de Baní se convierte oficialmente en el jugador con más apariciones en la historia del equipo, superando los 1.619 encuentros de Terry Turner.

Un récord de otra época que cae en 2026

Para dimensionar la magnitud de este logro, es necesario mirar hacia atrás. El récord anterior, en manos de Terry Turner, databa de la era del "beisbol de bola muerta". Turner defendió los colores de Cleveland entre 1904 y 1918. Que un jugador de la era moderna, marcada por la agencia libre y los cambios constantes de equipo, haya logrado superar una marca establecida hace 108 años es un fenómeno poco común en las Grandes Ligas.

Ramírez ha logrado lo que figuras legendarias como Nap Lajoie (1.614 juegos), Lou Boudreau (1.560) o Jim Hegan (1.526) no pudieron: mantener la constancia y la fidelidad a una sola organización durante más de una década.

Lealtad a una ciudad

José Ramírez ha expresado en múltiples ocasiones que su objetivo final siempre fue dejar una huella imborrable en Cleveland. En sus propias palabras, este récord de juegos jugados es el que más valora, ya que simboliza su deseo de jugar el mayor tiempo posible para la ciudad que lo vio debutar en 2013.

A diferencia de otras estrellas que optan por mercados más grandes, Ramírez decidió firmar extensiones de contrato que aseguraron su permanencia en los Guardianes. Esa decisión hoy rinde frutos, consolidándolo como el rostro definitivo de la organización en el siglo XXI.

Ramírez dentro de la franquicia, es segundo en jonrones, séptimo en hits, tercero en dobles y segundo en estafadas en la historia. Con contrato vigente y un estado físico impecable, las proyecciones sugieren que podría elevar esta cifra de juegos por encima de los 2.000, estableciendo una marca que, posiblemente, nadie vuelva a tocar en el próximo siglo.