MLB: William Contreras pierde un reto ABS contra su hermano Willson

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Los hermanos Contreras se ven las caras por primera vez en esta temporada 2026. Y es que los Cerveceros de Milwaukee de William visitan el Fenway Park, en la noche de este lunes, para medirse a las Medias Rojas de Boston de Willson.

Reto perdido para William

En la parte baja del primer episodio ambos peloteros venezolanos protagonizaron un momento peculiar. Willson Contreras tomó su primer turno al bate y terminó negociando una base por bolas luego de un reto ABS que falló William Contreras.

En cuenta de 2 y 0, el receptor de Milwaukee pidió la revisión a un lanzamiento bajito que, a su vista, pareció rozar la zona buena. Sin embargo, tras el chequeo se mantuvo la decisión y el inicialista de Boston se mantuvo con tres bolas.