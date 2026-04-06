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MLB: William Contreras pierde un reto ABS contra su hermano Willson

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 07:38 pm

El receptor de Milwaukee creyó que el lanzamiento estaba en zona buena

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Los hermanos Contreras se ven las caras por primera vez en esta temporada 2026. Y es que los Cerveceros de Milwaukee de William visitan el Fenway Park, en la noche de este lunes, para medirse a las Medias Rojas de Boston de Willson.

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Reto perdido para William

En la parte baja del primer episodio ambos peloteros venezolanos protagonizaron un momento peculiar. Willson Contreras tomó su primer turno al bate y terminó negociando una base por bolas luego de un reto ABS que falló William Contreras.

En cuenta de 2 y 0, el receptor de Milwaukee pidió la revisión a un lanzamiento bajito que, a su vista, pareció rozar la zona buena. Sin embargo, tras el chequeo se mantuvo la decisión y el inicialista de Boston se mantuvo con tres bolas.

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