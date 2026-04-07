El factor Peterose: Clase y velocidad para el Clásico Hipódromo Nacional de Valencia

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El óvalo de Valencia abre sus puertas este sábado 11 de abril para la celebración de su novena reunión del año. La jornada cuenta con una programación selecta de ocho competencias, diseñadas para el deleite de la afición del centro del país. El tradicional juego del 5y6 nacional, motor económico de la actividad hípica, iniciará sus acciones a la altura de la tercera prueba de la tarde, con la promesa de dividendos atractivos para los apostadores.

Cita de honor en los 1.400 metros de recorrido: Hinava R09

El evento central de la cartelera sabatina será la disputa del Clásico "Hipódromo Nacional de Valencia", una prueba de alto nivel que se desarrollará en un trayecto de 1.400 metros. Reservado para ejemplares de tres y más años, el compromiso reunirá a una nómina de ocho purasangres de comprobada calidad, quienes buscarán inscribir su nombre en la historia del segundo recinto hípico de la nación. La partida oficial está pautada para las 4:30 de la tarde, en el marco de una bolsa especial de premios de $24.000.

Figuras al acecho: Peterose y Patriley lideran el favoritismo

Entre los aspirantes destaca la presencia de Peterose, un tordillo de seis años hijo de Constructor White. Con un sólido récord de siete victorias en dieciocho presentaciones, este ejemplar regresó a las pistas el pasado 28 de febrero en una prueba selectiva de alta exigencia. Tras una lucha intensa en los tramos iniciales, ocupó el quinto lugar detrás de Templario; no obstante, su evolución física y el ajuste en la distancia de los siete furlones lo perfilan como un serio candidato a dominar el lote desde el aparato de partidas.

Por su parte, Patriley surge como el otro gran exponente del Stud "Excelso". Este ejemplar atraviesa un momento dulce tras una victoria contundente en su salida previa. El profesional Alejandro Briceño, quien lo conoce a la perfección y ha cosechado múltiples éxitos sobre sus lomos, repetirá la conducción en este nuevo desafío de jerarquía.

Estrategia y remate: El De Valle como factor sorpresa

El planteamiento de la carrera podría favorecer a los ejemplares con mayor resistencia en el tramo final. En este escenario, El De Valle aparece como una pieza clave. Este rendidor corredor está habituado a disputar pruebas de envergadura y ahora contará con la guía de Larry Mejías. Si se produce un duelo de velocidades en la vanguardia, su capacidad de atropellada representará una amenaza latente para los punteros en la recta definitiva.

Premio: Nómina Hipódromo de Valencia

La nómina de ocho competidores se completa con nombres de peso como King Bulbs, Forzesco, Shakman (recién llegado de caracas), Masttery y Draxler. Con una agrupación tan equilibrada y un incentivo económico de primer orden, el Clásico Hipódromo Nacional de Valencia garantiza una de las definiciones más emocionantes de la actual temporada en el estado Carabobo.

Pasada Edición: Valencia Clásico Victorias

La edición 2025 de esta importante prueba se convirtió en un triunfo para el ejemplar Forza Di Oro con la monta del jinete Fernando José García y el entrenamiento de Yondel Calderon. Como dato curioso el Stud "Excelso" a logrado esta importante prueba en los años 2024 y 2025.