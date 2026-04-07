MLB: Brayan Rocchio se estrena como jonronero en derrota de Cleveland

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La jornada de este lunes en el Progressive Field arrancó con una nueva derrota de los Guardianes de Cleveland, esta vez por 4 a 2 ante los Reales de Kansas City. Pero más allá del resultado negativo, el bate de Brayan Rocchio protagonizó una gran conexión para iniciar la semana con mucho poder.

El primero en la cuenta de Rocchio

Aunque el grandeliga venezolano había fallado en sus dos primeros turnos al bate, en la baja del octavo desapareció una pelota para descontar las diferencias en la pizarra y así tratar de buscar una reacción por parte de sus compañeros.

Y es que Brayan Rocchio no dejó pasar un envío alto del relevista Matt Strahm para disparar su primer jonrón de la temporada. El batazo tuvo una velocidad de salida de 101.7 mph y una distancia de 377 pies.

Vale agregar que hasta la fecha acumula cuatro carreras impulsadas y cuatro anotadas luego de 11 encuentros. Su promedio al bate es de apenas .200 producto de seis imparables en 30 turnos.