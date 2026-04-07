¡Otra cifra redonda! Así llegó el hit 2400 de José Altuve en la MLB

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La temporada 2026 tiene pocas semanas de acción y José Altuve ya está dando batazos importantes para su cuenta personal. En esta ocasión alcanzó la cifra de los 2,400 hits de por vida en la MLB, por lo que se acerca peligrosamente al cuarto lugar que está en manos de Bob Abreu (2,470) entre peloteros venezolanos.

Altuve suma y sigue

Astro Boy no tardó en hacerse notar en el Coors Field, donde Astros de Houston y Rockies de Colorado inician este lunes su primera serie del año. Allí, en su primer turno al bate sonó un largo doble por todo el jardín central tras pescar un sinker por todo el medio.

Minutos más tarde, el venezolano pisó el home con la primera carrera del encuentro luego de un batazo similar de dos bases por parte de Carlos Correa.

De esta manera, José Altuve no solo suma una nueva cifra redonda a sus números de por vida, sino que también llega a 458 dobles (tercero entre venezolanos) y 1,247 carreras anotadas (quinto entre venezolanos) en las Grandes Ligas.