MLB: Así llega el primer rescate de Ángel Zerpa en Las Mayores

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Uno de los mejores relevistas de Venezuela en el Clásico Mundial, Ángel Zerpa, fue uno de los que traslado ese buen momento hasta su equipo en las Grandes Ligas y en la jornada de este lunes, acaba de conseguir el primer rescate de su carrera.

El lanzador zurdo de 26 años, debutó en Las Mayores en 2021, pero muy pocas veces había sido utilizado como cerrador. La primera oportunidad que tuvo Zerpa de poner un candado, fue en el 2023, en 2024 tuvo otra y donde más intentos de salvamento tuvo, fue en la zafra anterior con cuatro.

Ángel Zerpa suma el primer juego salvado de su carrera

Sin embargo, la séptima fue la vencida, para el venezolano en un prometedor año 2026, apuntándose su primer rescate este 6 de abril y con su nuevo conjunto, Cerveceros de Milwaukee, quienes superaron 8 carreras por 6 a Medias Rojas de Boston.

Ángel, vino a lanzar en el noveno tramo con el choque 8-5 y aunque le permitió un cuadrangular solitario a su compatriota Willson Contreras, además de tolerar un sencillo posteriormente, el brazo siniestro no permitió la reacción de los locales y dominó a Trevor Story con un rodado a la intermedia, para acabar con el compromiso.

La línea general de Zerpa en su primer candado en MLB, fue de un capítulo completo, dos indiscutibles, un jonrón, 1 carrera limpia, sin ponches ni boletos.

Ángel Zerpa quiere tener su mejor lo en la MLB

Todo apunta a que este será el año donde este brazo siniestro se consolide como un relevista confiable en la gran carpa y empezó las cosas de gran manera en sus primeros cinco desafíos de la campaña.

En ese periodo, Zerpa ha lanzado 5.2 episodios, todos como relevista, en los que solamente ha tolerado una rayita (la reciente ante Boston), lo que quiere decir que el único que ha podido hacerle realmente daño es Willson Contreras.

Asimismo, el whip de este lanzador venezolano está en 1.29 y su porcentaje de carreras limpias en 1.59. El número de abanicados de Zerpa hasta ahora, es de tres y ha regalado dos pasaportes; con la clara misión de mantener ese nivel durante toda la zafra.