ExFórmula 1 critica a Fernando Alonso y propone una solución para la categoría

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La Fórmula 1 cumple su segunda semana de receso debido al conflicto bélico en Medio Oriente, lo cual obligó a la cancelación de dos carreras, Baréin y Arabia Saudita, ambos países se han visto afectados por los bombardeos por parte de Irán. El mes de abril servirá para que los equipos puedan ajustar el complicado inicio de la nueva era eléctrica de la categoría.

El expiloto Riccardo Patrese levantó el telón de la polémica en la Fórmula 1 luego de lanzarle un fuerte dardo al español Fernando Alonso, quien ha criticado los carros de la temporada 2026 por el problema del denominado "clipping" que hacen los motores cuando dejan de usar la potencia eléctrica.

En una entrevista al medio de comunicación motor.es Patrese señaló que "Alonso es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia, pero no me gusta la forma en que ha criticado al equipo (…) si eres un piloto profesional, conduces y te callas, e intentas mejorar el proyecto". El italiano considera que ventilar a cada rato los problemas del motor Honda, que hasta el fabricante ha reconocido, no ayuda al ambiente del equipo.

Entrenamientos en Barcelona

Más allá de la polémica con Alonso, Patrese abordó la inusual situación que vive la temporada 2026 con la suspensión de las dos carreras mencionadas. Para el exvolante de Ferrari, sería ideal que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1 luego de reunirse con los equipos esta semana, pautaran una sesión de entrenamientos en el circuito de Barcelona.

Patrese explicó que el uso exclusivo de simuladores es insuficiente para resolver problemas críticos de motor y aerodinámica, que solo se pueden resolver con kilómetros en pista. La Fórmula 1 volverá a la acción el fin de semana del 3 de mayo con el Gran Premio de Miami.