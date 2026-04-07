MLB: Shohei Ohtani desata su poder en Toronto y acecha un récord histórico de Ichiro Suzuki

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El astro japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, parece haber encontrado su ritmo con el madero. Con su tercer cuadrangular en cuatro días, Ohtani no solo consolidó la ventaja de su equipo ante los Azulejos, sino que se colocó a un paso de superar una de las marcas más emblemáticas para peloteros nipones en las Grandes Ligas.

Al enfrentarse al relevista zurdo Joe Mantiply, el bateador designado de los Dodgers conectó una línea hacia el jardín central que abandonó el parque con una velocidad de salida de 107.8 millas por hora.

El batazo recorrió una distancia de 414 pies. Este cuadrangular significó su tercero en los últimos cuatro compromisos, confirmando que el ritmo ofensivo del jugador ha alcanzado su punto más alto en lo que va de la temporada. Con este hit, los Dodgers extendieron su dominio en el marcador a un contundente 7-1.

A la caza de Ichiro Suzuki

Más allá de la potencia de sus conexiones, la consistencia de Ohtani está marcando un hito. Con el desempeño de esta jornada, el japonés extendió su racha de juegos consecutivos embasándose a 41, superando los 40 logrados por Ichiro Suzuki en 2004.

Actualmente, Ohtani se encuentra a solo dos juegos de igualar el récord histórico para jugadores nacidos en Japón, establecido también por Ichiro en 2009 con 43 juegos. El MVP de la Liga Nacional ha registrado al menos dos imparables en cada uno de sus últimos cuatro juegos.