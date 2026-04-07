MLB: Cal Raleigh sonó primer jonrón en maratónico turno

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El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, inauguró su cuenta de cuadrangulares en la temporada 2026 mediante un turno al bate que impuso nuevas marcas personales y estadísticas ante uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas.

Una batalla de 12 lanzamientos en Globe Life Field

En el enfrentamiento entre Raleigh y el as de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, "Big Dumper", extendió su aparición en la caja de bateo hasta un duodécimo lanzamiento en una larga lucha para ver quien se imponía en el turno.

Según Sarah Langs (@SlangsOnSports) este turno representa el más largo en la carrera de Raleigh que culmina con un imparable. Asimismo, para Jacob deGrom, significó el turno más extenso de su trayectoria profesional que termina permitiendo un hit, rompiendo la eficiencia acostumbrada del serpentinero de Texas.

La potencia de Raleigh frente a la velocidad de deGrom

Tras varios fouls y una cuenta llena, deGrom envió una recta de cuatro costuras a 99.1 MPH hacia el centro del plato. Raleigh conectó el impacto con una velocidad de salida de 107.8 MPH y un ángulo de lanzamiento de 29 grados. La pelota recorrió 418 pies hasta superar la barda del jardín derecho para poner en ventaja a los Marineros 1 a 0 en el primer inning.

Este vuelacercas es el primero de Raleigh en 2026, luego de una temporada 2025 en la que alcanzó los 60 jonrones. El batazo llega días después de que Jo Adell le robara un posible cuadrangular, terminando finalmente con la sequía del receptor.