Poder cubano en las Mayores: Álvarez y Pagés nombrados Jugadores de la Semana

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La Major League Baseball (MLB) anunció este lunes a los ganadores del premio Jugador de la Semana, y la noticia tiene un tinte histórico para el Caribe. Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas, dos representantes de Cuba se alzaron con esta distinción de manera simultánea en ambos circuitos, confirmando que el 2026 ha comenzado con un dominio absoluto del bateo antillano.

Liga Americana: El imperio de "Air Yordan"

En el "Joven Circuito", el galardón quedó en manos del temible bateador designado de los Astros de Houston, Yordan Álvarez. Esta es la cuarta ocasión en la que Álvarez recibe el reconocimiento en su carrera, reafirmando su estatus como uno de los bateadores más puros del negocio tras su última distinción en agosto de 2024.

Durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2026, el gigante de Las Tunas destrozó el pitcheo rival. Álvarez registró un astronómico promedio de .471 (producto de 8 hits en 17 turnos), despachó 3 cuadrangulares y remolcó 8 carreras. Lo más impactante fue su OPS de 1.733, una cifra que parece más propia de un videojuego que de la vida real.

Actualmente, "Air Yordan" no solo lidera la ofensiva de Houston, sino que se encuentra empatado en el tercer puesto de todas las Mayores con cuatro vuelacercas. Además, comparte el liderato de bases por bolas (12) con su compañero José Altuve y encabeza toda la liga en porcentaje de embasarse (.578) y slugging (.900).

Liga Nacional: Andy Pagés y su consistencia de élite

Por su parte, en el "Viejo Circuito", el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Andy Pagés, se llevó los máximos honores. El joven patrullero consiguió así la segunda distinción de este tipo en su trayectoria, consolidándose como una pieza fundamental en el Lineup de lujo del equipo californiano.

El rendimiento de Pagés en esta primera semana fue, sencillamente, impecable. Dejó una línea ofensiva de .583 / .615 / .917. En apenas siete días, acumuló 14 imparables, conectó dos jonrones, sumó dos dobletes, anotó en cinco ocasiones y produjo siete carreras. Por si fuera poco, demostró su agilidad en las almohadillas con una base robada y su paciencia en el plato con dos boletos negociados.

Un hito para el béisbol cubano

Este doble reconocimiento no es solo una estadística aislada; es el reflejo de la madurez que han alcanzado los peloteros cubanos en el sistema de la MLB. Mientras Álvarez aporta la fuerza bruta y la jerarquía de un veterano, Pagés representa la nueva ola de talento que combina contacto y velocidad. Con ambos encendidos, la temporada 2026 promete ser una de las más memorables para la representación de la isla en el mejor béisbol del mundo.