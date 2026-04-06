Famosa actriz de Hollywood sufre accidente junto a sus cuatro hijos

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Momentos de tensión y angustia vivió la actriz de Hollywood, Tori Spelling, quien sufrió un aparatoso accidente automovilístico mientras viajaba con varios menores de edad, incluidos sus propios hijos.

El accidente que vivió la actriz

De acuerdo con reportes recientes, el accidente ocurrió en Temecula, California, cuando el vehículo conducido por la actriz fue impactado por otro automóvil que presuntamente se pasó un semáforo en rojo a alta velocidad.

En el coche viajaban cuatro de sus hijos y tres amigos de ellos, lo que elevó la gravedad del momento y encendió las alarmas entre los servicios de emergencia. Tras el impacto, todos los ocupantes fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados al hospital.

Testigos describieron la escena como impactante, con daños visibles en los vehículos y una rápida movilización de ambulancias.

Hospitalización y estado de salud

Aunque el susto fue mayúsculo, los primeros informes médicos indican que tanto la actriz como los menores sufrieron lesiones no graves, entre ellas cortes, contusiones y algunas conmociones leves.

Todos fueron trasladados a centros médicos cercanos como medida preventiva, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de accidentes. Horas después, se reportó que la mayoría pudo recibir el alta tras ser evaluados, lo que trajo alivio a la familia y al público.

Según informes, la actriz logró maniobrar su vehículo tras el impacto, lo que habría reducido considerablemente el riesgo de lesiones más graves, especialmente para los niños que viajaban con ella.