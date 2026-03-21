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La Divaza sufrió accidente en México y muestra las lesiones

El criollo asistió a emergencias donde fue atendido de manera inmediata 

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Elvis González
Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 02:42 pm
La Divaza sufrió accidente en México y muestra las lesiones
La Divaza / Cortesía
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La tarde del viernes 20 de marzo sufrió un accidente el influencer venezolano Pedro Luís Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza.

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La Divaza sufre accidente  

El oriundo de Maracay, estado Aragua, informó que estaba manejando su moto scooter eléctrico, cuando cayó en un hueco.

 

En las imágenes publicadas en sus historias de Instagram, Pedro mostró su mano herida, una de sus muñecas llenas de sangre y siendo curado en un centro de salud.

“Caí en un bache y di 3 vueltas”, escribió en una fotografía en la que se veía su cara de afligido por la delicada situación.

El accidente no pasó a mayores, presentando para Pedro solo lesiones en la mano. Sus 7,9 millones de seguidores en Instagram, no dudaron en escribirle bonitos mensajes y que tenga cuidado en la calle.

Seguir adelante sin su madre

Desde la partida de su progenitora, la señora Kenya Álvarez en el año 2025 a causa de cáncer, La Divaza ha seguido con su vida viajando por diversos países como España, Italia y por supuesto México, en donde reside desde hace varios años.

Casi siempre el influencer comparte imágenes y videos de los momentos felices que vivió con su mamá, quien ganó popularidad en redes sociales con el apodo de “Queen Mamaza”.

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