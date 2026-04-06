“Super Mario Galaxy: La película” arrasa en su estreno y consigue millonarias ganancias

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“Super Mario Galaxy: La película”, la esperada secuela animada de la saga cinematográfica basada en el icónico videojuego de Nintendo, logró un impactante debut global en taquilla este fin de semana y, acumuló una millonada ganancia en sus primeros días de estreno.

Este desempeño no solo confirma el poder de atracción de la franquicia, sino que también posiciona al filme como uno de los lanzamientos más fuertes del año hasta ahora.

El galáctico estreno de Super Mario Galaxy

La nueva entrega producida por Universal Pictures, Illumination y Nintendo, dominó las salas de cine alrededor del mundo, generando 372 millones de dólares en ingresos durante su fin de semana de apertura.

Este resultado coloca a la película en la cima de la taquilla global, superando a otros estrenos recientes y reafirmando la relevancia de Mario como fenómeno del entretenimiento familiar.

Aunque no superó el récord de 375 millones de dólares que logró la primera película de “Mario Bros” en su estreno mundial en 2023, la nueva secuela demuestra una enorme fuerza comercial y una gran acogida por parte del público.

¿Qué significa este éxito para la franquicia?

El impresionante debut del largometraje indica que la franquicia sigue siendo una de las más rentables del cine moderno, especialmente dentro del género de animación familiar.

La cinta recuperó rápidamente su inversión de producción y comenzó a generar ganancias desde el primer fin de semana, algo que pocos estrenos logran en la industria cinematográfica actual.

Además, el filme desplazó a otras producciones que buscaban competir en cartelera durante el mismo fin de semana, consolidando su liderazgo en taquilla y marcando tendencia para el resto de la temporada cinematográfica.

Analistas del sector consideran que “Super Mario Galaxy: La Película” tiene el potencial de convertirse en la primera película de 2026 en superar los mil millones de dólares en recaudación total, emulando el desempeño histórico de su predecesora de 2023.