El beso entre Ester Expósito y Kylian Mbappé del que todos hablan

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La parejita de la cual todo el mundo habla, Ester Expósito y Kylian Mbappé son nuevamente noticia luego de divulgarse una fotografía de los dos besándose.

Aunque ninguno ha confirmado un noviazgo, las constantes salidas juntos dejan ver que existe algo más que una amistad. La imagen surge después que la actriz fue vista saliendo de un café en Madrid con dos bebidas.

Mientras la cámara seguía a Ester, los reporteros se percataron de la presencia del futbolista francés, quien se encontraba en un auto a la espera de su cita.

¿Beso real o falso?

Tras este acercamiento se viralizó un beso entre Ester Expósito y Kylian Mbappé. En la foto, se ve como ambas figuras vestían igual que aquel día captado en la calle.

Sin embargo, no existe algún registro periodístico que respalde la autenticidad de la postal, su origen surgió en redes sociales, por lo que estaría hecha con Inteligencia Artificial (IA).

Una sonrisa por Mbappé

Un reportero de Europa Express abordó a la española en salida del concierto de Rosalía en la capital de España. El periodista fue directo al preguntar sobre su presencia en el Bernabéu en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en días pasados.

“La verdad es que el fútbol no me gusta mucho, pero el partido bien”, confesó, para agregar que se encuentra en una etapa feliz de su vida.

"No voy a decir nada, pero yo estoy súper", comentó con una gran sonrisa sin compartir detalles de su vínculo con el delantero.