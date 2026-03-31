La sonrisa que delató a Ester Expósito: ¿Confirma noviazgo con Kylian Mbappé?

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La actriz española Ester Expósito fue abordada por la prensa en su salida del primer concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid, donde le preguntaron sobre su vínculo con el futbolista Kylian Mbappé.

Desde hace semanas corre el rumor de una relación entre la estrella de “Élite” y el delantero del Real Madrid luego de ser captados juntos en distintos lugares compartiendo un tiempo a solas.

Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado el noviazgo, a Exposito se le vio feliz cuando le cuestionaron sobre el deportista.

Ester Expósito esboza una sonrisa por Mbappé

Un reportero de Europa Express fue directo al preguntar sobre su presencia en el Bernabéu en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

“La verdad es que el fútbol no me gusta mucho, pero el partido bien”, confesó la española, para agregar que se encuentra en una etapa feliz de su vida.

"No voy a decir nada, pero yo estoy súper", comentó con una gran sonrisa sin compartir detalles de su vínculo con el francés.

Indicios de romances

El primer vistazo de Ester Expósito y Kylian Mbappé fue en París en un encuentro privado en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Días más tarde, la cita se trasladó a un bowling en la misma ciudad, donde fueron fotografiados disfrutando del momento.

La actriz aprovecha al máximo el tiempo libre del futbolista para salir y compartir largas horas juntos, según reseña los portales internacionales.