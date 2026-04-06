Miss Universo 2025 habla de su supuesto romance con el hijo de Luis Miguel

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El nombre de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se ha convertido en tendencia luego de que fuera vinculada sentimentalmente con Miguel Gallego, hijo de los famosos Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Pese a que hace unas semanas se desmintieron los supuestos comentarios que dejó el jovencito en las publicaciones de Gallego, ahora la belleza mexicana sale al paso de dichos rumores.

El comentario que vinculó a Miguel con la Miss Universo

Todo comenzó con una serie de interacciones que se hicieron virales en las plataformas digitales, las cuales relacionaban a la reina de belleza con Miguel, cuyo perfil ha ganado notoriedad recientemente tras mantenerse alejado del ojo público durante años.

Los rumores crecieron rápidamente, impulsados por videos y supuestas coincidencias en redes sociales que hicieron pensar a los fans que podría existir algo más que simple admiración entre ambos.

Después del revuelo que ocasionó un supuesto comentario emitido por el joven, usuarios han señalado que muchas de las publicaciones que los vinculan provienen de cuentas que no pertenecen al propio hijo de Arámbula y el cantante.

La respuesta de Fátima Bosch

Ante la presión mediática, Fátima Bosch decidió no quedarse callada y reaccionó a los rumores con una declaración que llamó especialmente la atención.

"Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente. Él es un bebé, no sé cuántos años tenga, es una criatura. Yo tengo 25 años, nunca me han gustado ni siquiera de mi edad”, inició.

La modelo reconoció el atractivo del joven, asegurando que “está guapísimo”, pero dejó claro que eso no significa que exista una relación sentimental.

“Está guapísimo, obviamente va a andar con alguien de su edad. No inventen, por favor”, acotó la modelo, también resaltando que, heredó la belleza de su madre Aracely Arámbula.