Fátima Bosch responde a los rumores de amorío con alcalde de El Salvador

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La visita de Fátima Bosch a El Salvador terminó envuelta en una inesperada polémica que nada tenía que ver con pasarelas ni coronas.

Su gira oficial del “Global Tour 2026” derivó en una ola de rumores en redes sociales que vinculaban sentimentalmente a la reina de belleza con el alcalde salvadoreño Henry Flores.

Las imágenes de ambos compartiendo actos institucionales bastaron para que usuarios comenzaran a “shippearlos”, generando especulaciones que crecieron rápidamente en TikTok y otras plataformas. Sin embargo, la reacción de Bosch no tardó en llegar.

Fátima Bosch responde

Durante una transmisión en vivo, la Miss Universo decidió enfrentar los rumores sin rodeos. Lejos de alimentar la polémica, dejó claro su incomodidad y pidió respeto tanto para ella como para el funcionario.

“Es un señor, tiene todo mi respeto… pero no está bien”, expresó, visiblemente firme. Incluso fue más allá al marcar distancia con una frase que rápidamente se volvió viral: “Podría ser mi papá”.

La modelo mexicana insistió en que este tipo de comentarios no solo la incomodan, sino que también pueden afectar la imagen personal del alcalde, especialmente si tiene una vida privada que merece ser respetada.

Gira por El Salvador

La controversia surge en medio de una agenda oficial cargada de actividades. Bosch participó en eventos comunitarios, encuentros sociales y actos públicos junto a autoridades locales, incluido Flores.

Uno de los momentos más difundidos fue su participación conjunta en el lanzamiento de un proyecto comunitario, donde ambos compartieron escenario de manera cercana, lo que encendió la imaginación de los internautas.

Desde su coronación, Fátima Bosch ha estado en el centro de la conversación mediática, no solo por su perfil diferente dentro del certamen, sino también por su forma directa de enfrentar controversias.