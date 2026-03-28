Miss Universo, Fátima Bosch, expresa su deseo de visitar Venezuela: "Ya nos invitaron"

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La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no solo significó la cuarta corona para México, sino también un momento de conexión regional que sorprendió a muchos.

Tras su victoria en Tailandia, figuras del certamen, incluida la representante venezolana Stephany Abasali, expresaron públicamente su respaldo a la mexicana, destacando su desempeño y proyectándola como una de las favoritas incluso antes del resultado final.

Este gesto fue clave para disipar tensiones en redes sociales, donde parte del público cuestionaba el veredicto.

¿Fátima Bosch visitará Caracas?

En una reciente transmisión en vivo de TikTok, la joven azteca manifestó su deseo de pisar suelo venezolano, pero, hasta el momento no ha concretado ninguna visita oficial como lo ha hecho en otros países.

"A Venezuela igual quiero ir, ya nos invitaron", expresó. No obstante, explicó que, la Organización Miss Universo es la encargada de coordinar sus actividades como reina universal.

"A nosotros nos invitan a muchos lados, pero, obviamente la Organización de Miss Universo ellos checan el horario, los itinerarios que ya traen y es lo que ven en qué fechas vamos", dijo.

En este sentido, Bosch aclaró que, aún no sabe cuando visitará Venezuela. De igual forma, sus declaraciones dejaron una puerta abierta para una posible llegada de Fátima, una de las ganadoras de Miss Universo más polémica de los últimos años.

Una agenda internacional enfocada en causas sociales

Lejos de Caracas, la reina de belleza ha centrado su reinado en una agenda internacional activa. Uno de los momentos más destacados fue su visita a Nueva York, donde participó en actividades en el Consulado de México y envió un mensaje de apoyo a la comunidad migrante.

Además, su presencia en eventos internacionales y foros ha dejado claro que su enfoque va más allá de la pasarela, apostando por causas como la inclusión, la migración y el empoderamiento femenino.

Mientras crecen las expectativas sobre sus posibles viajes a otros países, Bosch ha priorizado su regreso a casa. En Tabasco, su estado natal, ha sido recibida con celebraciones multitudinarias que la posicionan como un símbolo de orgullo local y nacional.