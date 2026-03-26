Vinculan sentimentalmente al hijo de Luis Miguel con la Miss Universo 2025

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El hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, Miguel Gallego Arámbula, vuelve al ojo público tras una ola de especulación en redes sociales que lo vincula con Fátima Bosch, la polémica Miss Universo 2025.

Aunque los rumores se difundieron rápidamente, la realidad detrás de la historia resulta bastante diferente.

Rumores de romance entre Miguel y la Miss Universo

En los últimos días, varias cuentas en redes sociales aseguraron que Gallego, quien ha llevado una vida bastante discreta alejado de los reflectores, reaccionó a una publicación de Fátima Bosch, lo que desató especulaciones sobre un posible vínculo romántico entre ellos.

Esta interacción, compartida por perfiles populares, generó una ola de comentarios y teorías. Sin embargo, las evidencias que circulan no provienen de cuentas oficiales del joven, sino de perfiles falsos o generados con inteligencia artificial.

La verdad detrás de la polémica

Después del revuelo que ocasionó el comentario, usuarios han señalado que muchas de las publicaciones que vinculan a Miguel y Fátima provienen de cuentas que no pertenecen al propio hijo de Arámbula y el cantante.

Otras cuentas afirman que, también son producto de la IA, lo que incluye supuestas reacciones afectivas o imágenes que pretenden sugerir un romance, pero, no tienen un respaldo oficial.

¿Quién es Miguel Gallego Arámbula?

Miguel Gallego Arámbula, nacido el 1 de enero de 2007, es el hijo mayor de la actriz mexicana Aracely Arámbula y el icónico cantante Luis Miguel.

A diferencia de sus padres, quienes han estado durante décadas bajo el escrutinio mediático, Miguel ha preferido mantenerse fuera del foco público, lo que ha alimentado la curiosidad constante de los medios y del público.

Recientemente, imágenes del joven caminando acompañado han ido surgiendo en programas de espectáculos, aunque siempre han sido escasas y fugaces.

Algunos medios incluso han reportado que Miguel ha desarrollado un estilo propio y ha sido percibido como alguien con potencial para explorar campos creativos como el modelaje o la música, aunque hasta ahora nada ha sido confirmado oficialmente.