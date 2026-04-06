Migbelis Castellano registra una actividad paranormal en su casa

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La presentadora de “Desiguales” Migbelis Castellanos fue testigo de un momento paranormal mientras se encontraba en la comodidad de su casa grabando unos videos para sus redes sociales.

La actividad paranormal quedó registrada cuando la venezolana compartía con sus seguidores cómo había sido su semana en España como parte del programa.

Castellanos explicó como los síntomas de su embarazo agudizaron su situación como en ocasiones se sintió mal, a pesar de esto, sacó adelante su participación en pantalla.

Migbelis Castellano con los pelos de punto

En un momento de sinceridad con sus fans, Migbelis Castellanos experimentó cómo un juguete de su hijo Caden se encendió sin siquiera haberlo tocado. El objeto comenzó a sonar sin cesar, generando en la conductora un susto tremendo.

La exreina de belleza explicó que el juguete se había mojado y lo puso a secar, aunque pensó que estaba dañado porque no funcionaba. Segundos más tarde todo quedó en silencio.

En una historia de Instagram comentó restarle poder a lo sucedió, cambiando el tema de inmediato.

¡La familia crece!

Durante su estadía en España Migbelis Castellanos anunció la noticia de su segundo embarazo en “Desiguales”. En sus redes sociales, la zuliana compartió un video dándole la noticia a su esposo, el estadounidense Jason Unanue, mientras llevaba en sus brazos al primogénito.

El pequeño Caden, quien nació en marzo de 2025, está a punto de convertirse en hermano mayor, un deseo que la pareja habría tenido desde hace tiempo y es formar una familia con hijos cercanos en edad.