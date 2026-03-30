Migbelis Castellanos confirma su embarazo: así fue el anuncio

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La familia de Migbelis Castellanos crece nuevamente. La conductora y exreina de belleza venezolana, emocionó a sus seguidores tras anunciar que está embarazada de su segundo bebé, quien llegará para acompañar a su primer hijo, Caden.

El embarazo llega en un momento especialmente significativo para la también presentadora de televisión que, recientemente, celebró el primer cumpleaños de su príncipe.

Migbelis Castellanos espera a su segundo hijo

En sus redes sociales, la zuliana compartió un video dándole la noticia a su esposo, el estadounidense Jason Unanue, mientras llevaba en sus brazos al primogénito.

El pequeño Caden, quien nació en marzo de 2025, está a punto de convertirse en hermano mayor, un deseo que la pareja habría tenido desde hace tiempo y es formar una familia con hijos cercanos en edad.

“Los planes de Dios”, fue el mensaje con el que la criolla acompañó el tierno clip en el que se aprecia a Unanue confundido, pero también emocionado por la llegada de un nuevo integrante a su familia.

La confirmación en "Desiguales"

Durante la transmisión en vivo del programa “Desiguales” este lunes 30 de marzo, Migbelis informó que, su bebé llegará para finales de 2026.

“Los que serán los últimos meses de este año, pues no voy a poder compartir con ustedes en Desiguales, así que seguiré disfrutando de estos meses que me quedan porque resulta que me volví a embarazar”, dijo con humor.

Lo cierto es que la idea de tener un segundo hijo no es nueva. Meses atrás, la propia Migbelis Castellanos había confesado su deseo de volver a ser madre en un futuro cercano, dejando claro que quería agrandar la familia sin esperar demasiado tiempo.